ATENTADO Homem é baleado com três

tiros em plena luz do dia Vítima ainda não foi identificada e estaria em estado grave

Homem, ainda não identificado, foi baleado por volta das 10h30min deste domingo, na Avenida José Roberto Teixeira, esquina com a Rua Manuel Alves dos Santos, no Jardim Flórida, em Dourados. O estado de saúde dele seria grave.

De acordo com o site Dourados News, a vítima foi atingida com pelo menos três tiros. O homem foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos visíveis no abdômen, pernas e braço e levado ao Hospital da Vida.

Ainda não há informações sobre suspeita de motivação e autoria no crime.