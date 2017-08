Asfixiado Homem é assassinado em presídio

e sete fogem depois do crime Mãe de um dos fugitivos disse que filho teme ser morto

O interno do presídio semiaberto de Dourados, Sandro Silva Gomes, de 29 anos, foi assassinado por asfixia e encontrado com pés e mãos amarrados. Após o crime, que aconteceu por volta das 14h de ontem, no horário de visita, sete presos fugiram.

Policiais foram acionados e, no local, encontraram Sandro caído no banheiro da cela, com pés e mãos amarrados. No pescoço do preso havia uma corda feita com tecido. Investigadores e peritos soltaram as amarras, momento em que verificaram que o rosto da vítima estava bastante machucado.

O interno foi assassinado durante o horário de visita, que é quando todas as celas do estabelecimento penal estão abertas e os presos, além dos visitantes, têm acesso às alas.

Após a constatação do homicídio foi descoberto que sete internos fugiram no presídio. A mãe de um deles foi até o local, disse que seu filho fugiu porque temia ser morto e informou onde ele pode ser encontrado.