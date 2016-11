Dourados Homem é assassinado com tiro nas costas depois de descer de carro Suspeito estava no mesmo carro que a vítima e atirou quando ele desceu

Fernando da Silva Ferreira, de 31 anos, foi morto com um tiro nas costas, depois de descer de um carro, na manhã de hoje, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas e imagens de câmeras de segurança apontaram que o suspeito estava em Ford Fiesta Branco.

Segundo o site 94 FM Dourados, testemunhas relataram que vítima estava dentro do carro, desceu na rua Adelina Rigotti e saiu andando.

Suspeitos, que estavam dentro do veículo, efetuaram vários disparos. Fernando tentou correr, mas foi atingido nas costas e caiu em frente a um bar. Não há informações sobre as motivações do crime.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada dos socorristas.

Polícia Civil e equipe da perícia também estiveram no local. Suspeitos ainda não foram localizados e caso, registrado como homicídio simples, será investigado.