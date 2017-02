TENTATIVA DE ASSASSINATO Homem de 46 anos é internado em

estado grave após levar facada Crime ocorreu por volta das 5h15min de hoje, em Dourados

Polícia Civil investiga tentativa de assassinato, ocorrida no fim da madrugada de hoje, na Rua Palmeiras no Jardim Santo André, em Dourados. Homem, de 46 anos, foi esfaqueado no tórax e socorrido em estado grave, conforme o site de notícias Dourados News.

Pessoas que passavam pelo endereço, por volta das 5h15min, encontraram a vítima ferida e acionaram socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Após primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado ao Hospital da Vida. Ele tinha perfuração de faca no tórax e estaria grave.

Consciente, a vítima não soube identificar autor, nem o motivo do atentado. O caso é investigado na Polícia Civil da cidade.