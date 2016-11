ESTELIONATO Homem dá golpe, não paga compras

e é reconhecido no Facebook Caso foi denunciado à polícia e está sob investigação

Depois de passar cartão e supostamente esquecer a senha, homem foi embora de supermercado sem pagar pelas compras, mas foi reconhecido no Facebook. O caso registrado como estelionato aconteceu ontem, em estabelecimento comercial que fica na Rua Porto Alegre, no Jardim Itália, em Dourados.

Dono do supermercado procurou policiais e contou que cliente havia feito compras no valor de R$ 96 e no momento de pagar disse iria passar o cartão da esposa. No entanto, a senha que digitava não era aceita e o golpista disse, então, que iria até o carro pegar outro cartão.

O homem levou as compras junto e não retornou. Porém, o cartão da suposta esposa ficou no caixa do comércio. Ao procurar pelo nome da titular no Facebook, o comerciante encontrou no perfil dela fotos do golpista.

No supermercado há câmeras de monitoramento, cujas imagens podem colaborar na comprovação da identificação do autor do crime. O caso foi denunciado e inquérito policial instaurado para investigação.