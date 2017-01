PASSIONAL Homem achado dentro de cama foi

morto pelo amigo após 'cantada' Dois homens foram presos comemorando aniversário

Jair Oliveira de Souza, de 42 anos, encontrado morto dentro de cama box, na manhã de ontem, em Dourados, foi assassinado pelo amigo Carlos Fernandes dos Santos, 35 anos. O crime teria sido cometido após a vítima ''cantar'' a namorada do autor e teve participação de outro conhecido entre eles, identificado pela polícia como Alex da Silva de Araújo, 22. Os dois foram presos em flagrante.

As informações são do delegado responsável pelo inquérito Mateus Zampieri. A autoridade policial conta que Carlos estava na casa onde morava, localizada na Rua Marginal Flor do Cerrado, Bairro Estrela Tovi, com a namorada e Alex consumindo bebidas quando Jair chegou. Após alguns momentos de reunião entre o grupo de amigos, Jair teria ''cantado'' a namorada de Carlos. “O morador mandou a namorada embora e matou Jair com ajuda do outro amigo”, disse a autoridade policial.

A vítima foi assassinada com pelo menos quatro golpes de faca. Depois, foi colocada dentro da cama box de Carlos e arrastada até área isolada de vegetação. “Pensavam que iam esconder o corpo”, complementou o delegado Mateus. No entanto, pessoas que passaram pelo local encontraram o cadáver e chamaram policiais.

COMEMORANDO

Os dois envolvidos no homicídio foram presos ainda em flagrante ontem quando participavam de churrasco em comemoração ao aniversário de Carlos. Roupas sujas de sangue e a faca que utilizaram foram apreendidas. Ambos recusaram-se a falar sobre o crime. "Chegamos até eles depois de recebermos denúncias de que tinham confessado o envolvimento para pessoas do convívio", pontuou a autoridade policial.

Na madrugada, a casa onde o crime aconteceu e pertencia a um dos autores foi incendiada, provavelmente, por pessoas que ficaram revoltadas com o caso, suspeito o delegado. Carlos e Alex foram indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil.