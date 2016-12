RECESSO Hemocentro de Dourados precisa de doação de sangue tipo ´O´ positivo e negativo Nesta época do ano ofertas diminuem

O Hemocentro Regional de Dourados precisa de doações de sangue tipo ´O´ negativo e positivo. O atendimento acontece normalmente na semana entre Natal e Ano Novo.

Atendimento aos doadores é das 7h às 12h, de segunda a sexta-feira. Para ser doador é preciso comparecer ao hemocentro com documento com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 55 quilos estar em boas condições de saúde e não estar gripado ou com infecções.

O Hemocentro está localizado na rua Valdomiro de Souza, 295- Vila Industrial. Informações pelos telefones: 67 - 3424-0400 ou 3424-4192.