DOURADOS Há 2 meses sem receber, funcionários paralisam trabalho em unidade de saúde Quarta-feira, 14, apenas 30% dos servidores deverão atuar em forma de plantão

Enfermeiros do Hospital Evangélico (HE) de Dourados paralisam as atividades na quarta-feira, 14, por falta de pagamento que se arrasta desde outubro. A medida foi decidida em assembleia realizada no final da manhã de hoje.

Hoje, unidade de saúde atua com 30% do efetivo e, no final de semana, trabalharão em escala reduzida. No período da tarde, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem (Siems), Lázaro Santana, foi até o Ministério Público Estadual para protocolar pedido de intervenção no HE.

"Tentamos contato com a administração do hospital e não chegamos ao acordo. Esses trabalhadores estão sem receber desde outubro e há mais de um ano o pagamento deles é feito de forma parcelada todos os meses. É complicado, a primeira parcela do 13º salário também não foi quitada”, contou o presidente.

Conforme o site Dourados News, são aproximadamente 130 trabalhadores atuando e todos têm problemas com os recebimentos. Atualmente o Hospital Evangélico passa por enorme crise financeira e vive em constantes imbróglios judiciais.

Recentemente a falta de repasses do hospital ao Centro de Tratamento de Câncer de Dourados (CTCD) deixou pacientes sem atendimento.