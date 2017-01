Felpuda

Com os olhos fixos e arregalados em 2018, figurinha que deixou o poder com rastro de destruição por todos os lugares onde, digamos assim, colocou suas mãos resolveu tentar pegar carona na visita de ministro a Campo Grande. Grudou no telefone e ligou para inúmeros prefeitos, fazendo convites para que todos participassem de reunião com o ilustre visitante. Ele se deu mal, pois ninguém acreditou que o dito-cujo está com essa bola toda. Tem cada uma! Ester Figueiredo