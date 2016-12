DOURADOS Grupo armado rende funcionários e rouba mais R$ 1 milhão em implementos agrícolas Câmaras de segurança mostram grupo carregando caminhão em Dourados

Grupo armado, de pelo menos quatro criminosos, invadiu depósito de empresa, rendeu funcionários e fugiu levando mais de R$ 1 milhão em implementos agrícolas e duas picapes Fiat Strada, na BR-163, em Dourados, na noite de ontem.

Hoje de manhã, foram divulgadas imagens do circuito interno de segurança que mostram parte da ação dos criminosos.

De acordo com o site Dourados News, suspeitos chegaram ao local na tarde de ontem, renderam três funcionários, estacionaram um caminhão no depósito e o carregaram com várias caixas de inseticidas usados na agricultura.

Toda a ação durou aproximadamente duas horas. Grupo deixou o local levando duas picapes.

Polícia investiga o crime e ainda não tem informações sobre o paradeiro dos suspeitos. Imagens do circuito de segurança estão sendo analisadas para identificação dos ladrões.