Flagrante Garota de 15 anos é surpreendida

com droga escondida em bagagem Ela disse que pegou a maconha em Dourados e levaria até Sorriso

Garota de 15 anos foi apreendida ao ser surpreendida por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 18,3 quilos de maconha. Flagrante aconteceu ontem, durante fiscalização na BR-163, na cidade de Dourados.

Conforme a polícia, menor estava com a droga armazenada em bagagem e foi abordada quando estava em posto de combustíveis. Durante revista, agentes encontraram vários tabletes de droga na mala.

Diante do flagrante, a garota confessou que pegou a maconha em Dourados e entregaria na cidade de Sorriso, no interior do Mato Grosso. Caso foi registrado na delegacia e a menor encaminhada do Conselho Tutelar.