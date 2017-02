ZONA RURAL Funcionário da Energisa tem veículo furtado enquanto consertava rede elétrica Ele chegou a correr atrás do suspeito, mas não conseguiu alcançá-lo

Veículo da Energisa foi furtado na BR-463, no município de Dourados, durante a madrugada de hoje. O funcionário que estava com o utilitário fazia manutenção na rede elétrica e enquanto trabalhava, o ladrão entrou na caminhonete e fugiu.

O funcionário, que estava perto do veículo, percebeu a prática do crime e chegou a correr por alguns metros na tentativa de evitar o furto. Por conta do horário e das condições, não foi possível identificar quem furtou a caminhonete.

Como há sistema de rastreamento da empresa, foi possível localizar o utilitário uma hora mais tarde, por volta das 3h, na esquina das Ruas Palmeiras com 20 de Dezembro, em Dourados.

Não houve danos e a chave estava na ignição. Nenhuma ferramenta ou outro objeto foi levado.

O crime foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, pelo delegado Adilson Stiguivitis Lima. Por conta do local onde aconteceu o furto, dificilmente será possível identificar quem o praticou.