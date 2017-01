SEGURANÇA Após drone lançar pacote misterioso, presos são flagrados com armas Policiais militares do BPChoque auxiliaram na contenção dos presos

Depois de tensão e presença do Choque para evitar possível rebelião, agentes penitenciários, com apoio dos policiais, fizeram "pente-fino", na Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Com os presos, foram encontrados objetos como facas, ferros e chuços (espécie de lança artesanal).

Conforme divulgado pela assessoria da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), cinco celulares, quatro chips, dois carregadores, 30 facas artesanais, feitas com ferros retirados de camas e das partes interiores de portas das celas; e 14 chuços, ferros pontiagudos, foram recolhidos das celas.

O diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, determinou a vistoria como medida imediata depois que os agentes visualizaram pelo sistema de videomonitoramento o momento em que um drone lançou, na noite dessa terça-feira (3), um pacote para dentro da penitenciária, que chegou ao poder de detentos do raio 2.