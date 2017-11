Solidariedade Exposição de Flores em Dourados termina dia 11 Parte da renda da feira vai para Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Lar do Idoso

A 16ª edição em 2017, em Dourados onde segue até o dia 11 deste mês. No estande, montado na Praça Antônio João, há uma diversidade de espécies com preços para todos os bolsos. São mudas de frutíferas, além de ornamentais e vasos prontos para adornar residências e escritórios. As favoritas são as orquídeas, boa opção também para presentear neste fim de ano, nas comemorações de "amigo secreto", no trabalho e entre família.

Uma das flores que mais vendem para Finados, a Crisantemo, em várias cores, sai por R$ 10. Mas há também Violeta (R$ 5), Kalanchoe (R$ 7) e Girassol (R$ 15). Entre as frutíferas, há jabuticabeira no valor de R$ 68 e Uva bordô por R$ 49; ambas em tamanho próximo a dois metros. A goiaba paloma (vermelha) sai por R$ 25. Cultivadas para apreciação de sua beleza, as plantas ornamentais são destaques na Expoflor.

Há variedades de tamanhos para todos os gostos. A samambaia mini é encontrada por R$ 8; a buchinha, por R$ 25; e a barba de moisés, por R$ 9. Já a tuia holandesa, que são pinheirinhos, sai por R$ 39. Com diferentes espécies e cores, as orquídeas são encontradas a partir de R$ 15. Com toda a sua beleza e delicadeza, elas estão bem na entrada da exposição, chamando a atenção de quem visita o espaço na praça Antônio João.

De acordo com os organizadores, parte da renda da feira vai para os fundos da Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Lar do Idoso de Dourados. As entidades sobrevivem de doações e para o fim de ano as despesas aumentam. Entre as demandas, estão a folha de pagamento, medicamentos, hospedagem e alimentos para ambas as instituições.