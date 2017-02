DOURADOS Ex-militar do Exército de 24 anos

é espancado e morre em hospital Crime aconteceu na madrugada de hoje; vítima foi atacada por 3 pessoas

O ex-militar do Exército Luiz Henrique Franco Araudi, 24 anos, morreu em hospital após ter sido espancado, na madrugada de hoje (4), em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, o crime aconteceu por volta das 5h30min e teria tido a participação de três pessoas.

Autores do espancamento usaram garrafas de vidro e barras de ferro. O jovem tentou fugir das agressões, que começou na Rua Quintino Bocaiúva, mas foi perseguido até o cruzamento entre Avenida Marcelino Pires com a rua Benjamin Constant, área central da cidade, onde foi encontrado ferido.

A vítima foi socorrida por bombeiros e levada para hospital, contudo não resistiu. Luiz havia atuado como cabo do 28º BLog (Batalhão Logístico). Não se sabe o motivo da saída dele do serviço militar. Nenhum suspeito de autoria no assassinato foi identificado.