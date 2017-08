DOURADOS Ex-funcionário e comparsa trancam vítimas, roubam tabacaria e fogem com dinheiro PMs foram acionados, mas os criminosos ainda não foram localizados

A Polícia Civil investiga roubo que aconteceu na madrugada de hoje em tabacaria localizada na Avenida Weimar Gonçalves Torres no centro de Dourados. Os criminosos fugiram levando dinheiro e celular e ainda não foram encontrados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 3h30min, dono da tabacaria e funcionário deixavam o local pela porta dos fundos quando dois suspeitos se aproximaram armados com faca e enxada e anunciaram o assalto. Um dos assaltantes já trabalhou no estabelecimento.

Os ladrões trancaram as vítimas na tabacaria e fugiram. A Polícia Militar foi acionada, o cadeado arrombado e os homens liberados.

Os PMs fizeram rondas nas proximidades do estabelecimento e foram até a casa do ex-funcionário, onde receberam a informação de que ele tinha se mudado.Até o momento ninguém foi preso.