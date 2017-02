TRÁFICO DE DROGAS Ex-candidata a vereadora é presa com 850 quilos de maconha em rodovia Cácia concorreu as eleições do ano passado em Aral Moreira

7 FEV 2017 Por GLAUCEA VACCARI 18h:16

Santinho usado na campanha foi encontrado no carro - Osvaldo Duarte / Dourados News Ex-candidata a vereadora em Aral Moreira, Cacia Bedin dos Santos, 27 anos, e Flávio Ramires, 26, foram presos hoje, ao fazerem trabalho de batedores de 850 quilos de maconha, na MS-280 em Laguna Carapã. De acordo com o site Dourados News, flagrante aconteceu durante abordagem do Departamento de Operações da Fronteira (DOF) ao veículo em que os suspeitos estavam, sendo cada um conduzindo um Fiat Uno. Durante questionamentos de praxe, policiais perceberam o motorista de uma caminhonete S-10 tentando manobrar na rodovia, o que gerou desconfiança. Houve perseguição ao veículo, que foi abandonado pelo condutor. Na caminhonete, policiais encontraram vários tabletes de maconha, com peso aproximado de 850 toneladas. Cácia e Flávio confessaram ser os batedores da droga e foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde foram indiciados por tráfico de drogas e receptação. Segundo informações preliminares, caminhonete apreendida com a maconha era conduzida pelo namorado da suspeita. Ele não foi localizado. Cácia disputou o cargo de vereador nas eleições municipais do ano passado pelo PR. Ela conquistou 44 votos e ficou com uma suplência na Casa de Leis de Aral Moreira. No carro dela, foram encontrados santinhos usados na campanha. Cácia e Flávio faziam função de batedores (Foto: Osvaldo Duarte / Dourados News) ​

Leia Também