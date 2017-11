Representação Nacional Estudantes de Dourados

vencem Mostra de Foguetes Equipe foi selecionada entre representantes de 54 escolas públicas de todo país

O trio de estudantes da escola estadual Vilmar Vieira Matos, em Dourados, foi premiado em Mostra Nacional de Foguetes, realizada no início do mês. O grupo apresentou protótipo de um foguete construído com embalagens de garrafa PET e que alcançou 122 metros no lançamento.

A mostra realizada pelo 11º ano no Rio de Janeiro avalia a capacidade dos jovens cientistas de contruir e lançar foguetes, pontuando a técnica de construção e a distância atingida.

O projeto foi criado pelo professor Kleberson Salina, com objetivo de estimular os alunos a entenderem os conceitos das ciências exatas.

Alan Henrique Ferreira Lima, Marina Neto Braga e Rodrigo Lodi Micali foram os representantes de Mato Grosso do Sul que competiram com 54 escolas públicas de todo território nacional.

“Trata-se de um projeto que já virou tradição na escola cujo objetivo é possibilitar o contato do aluno com a astronomia, aeronáutica além de disciplinas afins, como a física, química e matemática”, explicou a professora Marilaine dos Santos.

DESPERTANDO TALENTOS

Na avaliação do estudante, Alan Henrique, para construir um protótipo como o que foi premiado com medalha de ouro é preciso compreender os conceitos aprendidos nas disciplinas de ciências exatas.

"Para construir e lançar os foguetes precisamos medir e calcular tudo. Assim aprendemos, de uma forma dinâmica e prática", argumenta, enquanto a colega de equipe comemora: “Participo desde 2015 e, como ficamos com a categoria Bronze no ano passado, buscamos nos superar até conquistarmos o ouro. E conseguimos”, comemora Mariana.

Durante o evento os jovens também tiveram contato com engenheiros da AEB e outros profissionais do setor, além de participarem de uma palestra com o brasileiro Marcos Pontes, primeiro astronauta sul-americano a realizar uma viagem ao espaço.