FIM DA FARRA Estacionamento da rodoviária passa

a ser cobrado em Dourados Funcionários de comércio local usavam vagas destinadas a usuários do terminal

No intuito de facilitar o embarque e desembarque a condutores que precisam parar no estacionamento da rodoviária de Dourados, desde o dia 26 de dezembro as vagas passaram a ser pagas. Funcionários de comércio e até da própria rodoviária chegavam a deixar carros nas vagas durante o dia todo, o que atrapalhava a rotatividade no estacionamento.

Com valor de R$ 2 a hora, as 40 vagas passaram a ser rotativas, já que, antes da nova medida, 80% delas eram ocupadas por funcionários dos arredores. “Recebíamos muita reclamação de pessoas que iam levar família para viajar e não tinham lugar para parar, pois os trabalhadores lotavam as vagas e deixavam o carro o dia todo parado”, relatou Ahmad Hassan Gebara, diretor presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) de Dourados.

Com a mudança, o diretor ressalta que foi notória a redução de carros parados. “A secretaria fica em cima da rodoviária, deu para perceber que 80% das vagas ficaram vazias”, pontuou o responsável pela pasta ao destacar que, com a alteração, o usuário poderá pagar pelo serviço de três maneiras.

Por meio do aplicativo Exp Park, que em Mato Grosso do Sul funciona apenas em Dourados, mas que já é usado em Poços de Caldas, Catalão, Rio Verde, Atibaia, São Vicente, o usuário tem a opção de usar a vaga por 15 minutos, o que corresponde a R$ 0,25.

Outra opção é o sistema TAG. “A pessoa compra o aparelho por R$ 40, o valor já é revertido em créditos, quando acaber ela pode carregar a quantia que quiser. Assim que o carro estaciona na vaga, o sensor atualiza a situação a cada cinco minutos”, explica Ahmad.

A terceira e última opção são os cartões comprados diretamente com a monitora da empresa que fica circulando pela rua. Nesse caso, só é possível comprar meia hora de crédito, por vez, ou seja, R$ 1.

Das três opções, o presidente da Agetran destaca que em média, 70% dos usuários optam pelo TAG ou aplicativo.