ENSINO Em Dourados, prazo para matrícula em escolas municipais termina dia 15 As aulas começam no dia 13 de fevereiro em unidades de ensino

Termina no próximo domingo (15) o prazo de inscrições para matrícula nas escolas e centros de educação infantil (Ceim's) municipais de Dourados.

Período de designação para matrícula de alunos em escolas deve ser divulgada no dia 22 de janeiro. Após estes procedimentos, inicia o período de matrícula que acontece entre 23 e 26 de janeiro de 2017.

A secretária de Educação, Audrey Milan ressaltou a importância da atenção aos prazos. “Contamos com a colaboração das pessoas para que possa haver um procedimento tranquilo neste período”, disse.

As informações sobre os critérios utilizados para designação das vagas, procedimentos e requisitos para matrículas estão disponíveis no site da prefeitura, no mesmo espaço em que é feita a inscrição. A prefeitura disponibilizou ainda, um botão permanente na página, para facilitar o acesso ao link da matrícula.

As aulas começam no dia 13 de fevereiro, tanto nas escolas municipais quanto nos Ceim's. Pessoas que não tiverem acesso à internet podem procurar a Secretaria de Educação, na Rua Coronel Ponciano, nº 650.