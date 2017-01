BR-163 Motorista abandona caminhão com 32,5 mil pacotes de cigarros contrabandeados Motorista do veículo fugiu em meio a plantação de soja

Ao receber ordem de parada durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã de ontem, condutor de caminhão abandonou o veículo carregado com 32,5 mil pacotes de cigarros contrabandeados, de forma inesperada, e fugiu em direção à plantação de soja localizado às margens da rodovia.

A apreensão aconteceu no quilômetro 279 da BR-163, em Dourados e, apesar das buscas, o condutor não foi encontrado. A mercadoria contrabandeada estava armazenada no compartimento de carga do caminhão M.Benz/Atego 2425.



Policiais constataram também que o caminhão estava com placas adulteradas e que havia registro de roubo. Veículo e carga foram encaminhados para Delegacia da Polícia Federal de Dourados.