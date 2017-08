fogo alto Dupla se perde no meio da

mata na tentativa de conter incêndio Fogo destruiu lavouras de milho e durou horas

Dois homens se perderam dentro de mata ao tentarem conter incêndio na região da Embrapa Agropecuária do Oeste, nas proximidades do Rio Dourados, em área que fica entre os municípios de Caarapó e Dourados. A dupla foi encontrada horas depois pela equipe do Corpo de Bombeiros.

O site Dourados News divulgou que as chamas começaram no início da tarde de ontem (12), na região das sitiocas, e se alastrou rapidamente.

Lavouras de milho foram totalmente queimadas. Além dos bombeiros, produtores rurais, Exército e vários voluntários atuaram para tentar conter o fogo. O incêndio foi controlado apenas após as 22h.

A ausência da dupla foi notada no meio da tarde. O grupo iniciou as buscas e encontraram os dois horas depois, próximo a mata. Não foi informado se

No início da noite, um grupo de empresários se juntou para a aquisição de alimentos e água para auxiliar o grupo.