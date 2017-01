DUPLO HOMICÍDIO Douradense executada no Paraguai cursava medicina e estava com namorado Em última postagem nas redes sociais, jovem publicou mensagens sobre 2017

Milena Soares Bandeira, de 26 anos, moradora de Dourados, foi executada ao lado do namorado Pablo Yaquet, de 41 anos, no início da tarde de hoje, no Bairro Republica, em Assunção. Ela cursava medicina na Universidade Sudamericana, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

Os dois passavam a festa de final de ano com parentes e amigos no país vizinho, quando foram atacados por pistoleiros. Na caminhonete Toyota Hilux estava ainda a irmã de Milena, que sobreviveu. O casal esteve em Foz do Iguaçu antes de seguirem para o Paraguai.

Em uma das últimas postagens de Milena nas redes sociais, ela publicou mensagens positivas sobre o ano novo. "Deus já preparou coisas maravilhosas para nossas vidas e grandes coisas estão por vir, feliz 2017 para todos nós! E para hoje, só amor, alegria e paz", escreveu em postagem compartilhada do perfil da irmã, na manhã do dia 31 de dezembro do ano passado.

Em outra postagem a jovem se declara para o namorado. "Tem gente que chega, e muda os planos da gente", publicou, tendo a resposta do rapaz: "Sabe aquela sensação? Espero que dure ao menos uns 1000 anos!", conforme o site Dourados News.