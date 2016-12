BALANÇO Em dois anos de trabalho, UPA já realizou mais de 800 mil procedimentos Unidade completou aniversário de funcionamento na última semana

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dourados, que completou dois anos de funcionamento na última semana, já realizou mais de 800 mil procedimentos para a população. Desde dezembro de 2014, a unidade oferece atendimento de urgência e emergência, além de ter um centro de consulta com especialistas e exames.

Conforme a direção do centro de saúde, foram feitas 100.817 consultas médicas, 130.855 consultas de enfermagem através do acolhimento com classificação de risco, 111.892 exames laboratoriais, 39.511 exames de raio-X e 104.533 medicações administradas.

Sebastião Nogueira, secretário municipal de Saúde, destaca a importância da unidade para a melhoria na saúde, pois é de grande interesse para os moradores de Dourados. A UPA funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados e pontos facultativos.