ALUCINÓGENO Polícia apreende carga de R$ 2,5 milhões

de LSD que seria vendido no carnaval Traficantes abandonaram moto e fugiram em meio ao matagal

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, no início da manhã de hoje, carga avaliada em mais de R$ 2,5 milhões em 13.328 micropontos de LSD, uma das mais potentes drogas alucinógenas existentes, com alto potencial viciante. Conforme a polícia, a droga seria vendida em cidades do Estado durante o carnaval. A apreensão ocorreu por volta das 3h, na MS-280, região de Laguna Carapã.

De acordo com a polícia, equipes faziam patrulhamento em estrada de terra, quando barulho chamou atenção. Ao avistarem uma moto com farol apagado vindo em direção contrária, os policiais apagaram a luz da viatura.

Ao dar sinal de parada, as duas pessoas que estavam na moto, de origem paraguaia, fugiram. Os ocupantes abandonaram, além do veículo, duas mochilas, e fugiram a pé pelo matagal. Dentro das mochilas policiais encontraram 21 quilos de haxixe, distribuídos em forma de bolas, e 17 cartelas de micropontos de LSD que seriam comercializados durante o carnaval, a R$ 200 cada.

Normalmente, o valor de cada ponto de LSD varia de R$ 10 a R$ 40, mas o valor sobe no carnaval. Com alto poder viciante, o microponto é colocado na boca e após 15 minutos já começa a fazer efeito.

Das 3h às 11h policiais do DOF fizeram buscas pelos traficantes, mas ainda estão foragidos. A polícia suspeita de que um segundo veículo dava apoio aos ocupantes da moto.