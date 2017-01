Dourados Deteriorando dentro da garantia, asfalto de rodoanel é motivo de investigação Promotor transformou procedimento preparatório em inquérito civil

O Ministério Público Estadual (MPE) começou a investigar a má qualidade do asfalto do rodoanel de Dourados, entre as rodovias MS-156 e BR-163.

O promotor Ricardo Rotunno, da 16ª Promotoria de Justiça de Dourados, converteu o procedimento preparatório em inquérito civil.

Com isso, será investigado se houve realmente dano aos cofres públicos pelo fato de o asfalto estar deteriorando em menos de cinco anos depois da inauguração. A última etapa da obra foi entregue pelo Governo do Estado em julho de 2012.