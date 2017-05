HOMICÍDIO Depois de briga em bar, homem é assassinado com sete tiros em túnel Vítima foi surpreendida por suspeito ao retornar para casa em Dourados

Paulo Rogério Lopes, 38 anos, morreu depois de ser atingido por sete tiros, na madrugada de hoje, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunha disse que por volta das 4h estava bebendo com a vítima em um bar e teria discutido com uma pessoa no local. Quando deixou o local, ele foi surpreendido pelo suspeito enquanto atravessava túnel de acesso ao Parque das Nações.

Vítima foi atingida por dois tiros no antebraço esquerdo, dois no ombro esquerdo, dois nas costas e um no tórax. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Equipes da Polícia Civil e perícia foram ao local, onde foi encontrado um projétil de revólver calibre .38.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento e polícia investiga motivações do crime.