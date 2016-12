PREJUÍZO Bandidos armados roubam R$ 15 mil de empresa; dinheiro pagaria funcionários Uma mulher estava no local e foi rendida pelos suspeitos

Bandidos armados invadiram uma madeireira na noite de ontem (9) no Distrito Industrial de Dourados (DID) e levaram cerca de R$ 15 mil, que seriam destinados ao pagamento dos funcionários. Uma funcionária estava no local e foi rendida.

De acordo com o Dourados News, dois criminosos chegaram na empresa e anunciaram o assalto, rendendo a mulher e exigindo o dinheiro.

Em ação rápida, os suspeitos pegaram a quantia e fugiram. Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil e segue em investigação.