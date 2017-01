INVESTIGAÇÃO Corpo de homem encontrado em cama

box foi arrastado por meia quadra Vítima foi atingida com quatro facadas no queixo e pescoço

Jair Oliveira de Souza, de 42 anos, assassinado a facadas e abandonado dentro de uma cama box, foi arrastado por meia quadra desde a casa, onde supostamente houve o crime, até o local onde foi encontrado, na Rua Marginal Flor do Cerrado, Bairro Estrela Tovi, na cidade de Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tem 35 anos e mora com a mãe próximo ao local onde Jair foi achado. Na casa, a Polícia Militar encontrou uma faca entortada na pia, já limpa. No banheiro, foi identificado respingos de sangue.

Vizinhos relataram à equipe, que ouviram gritos por volta das 4h da madrugada e relataram que na residência do suspeito acontece muita bagunça e bebedeira. Ninguém foi encontrado no domicílio e a Polícia Civil segue com as investigações.

O CASO

Jair Oliveira de Souza, de 42 anos, foi assassinado com quatro facadas e teve o corpo colocado dentro de cama box. Ele foi encontrado por populares hoje de manhã na Rua Marginal Flor do Cerrado, Bairro Estrela Tovi, na cidade de Dourados.

Polícia informou que Jair foi atingido por três facadas entre o queixo e o pescoço, além de outro golpe nas costas. Em seguida, corpo da vítima foi arrastado até o local onde foi desovado e colocado, com os pés amarrados, dentro da estrutura de uma cama box. Nas proximidades, havia uma bicicleta.