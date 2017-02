BR-163 Polícia apreende duas toneladas de maconha escondida em carga de soja Homem receberia R$ 40 mil para levar a droga até São Paulo

Condutor de caminhão Volvo, carregado com soja, João Valdecir Batista, de 42 anos, foi preso na tarde de hoje, na BR-163, em Caarapó, com duas toneladas de maconha escondida entre os grãos.

Conforme informações do Dourados News, o morador de Maringá (PR) pegou a droga em Ponta Porã e levaria até a cidade de São Paulo (SP), quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A maconha foi colocada embaixo da soja e, de acordo com o condutor, teria aproximadamente duas toneladas. Pelo transporte ele receberia R$ 40 mil. Com João também foi apreendida quantia em dinheiro, que alegou ser parte do pagamento combinado.