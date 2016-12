Fugiu Contrabandista abandona carga

Contrabandista fugiu e abandonou veículo Van carregado com 156 caixas de cigarros avaliadas em R$ 350 mil. Apreensão aconteceu ontem, na BR-267, na cidade de Dourados.

Equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) fazia fiscalização pela rodovia, quando tentou abordar condutor da Van, que não obedeceu ordem de parada e, ao cair com o veículo em uma vala nas margens da BR, abandonou a carga contrabandeada e fugiu a pé.

As caixas de cigarro totalizaram 7.800 pacotes do produto e a estimativa é de que a carga esteja avaliada em R$ 350 mil. Em seguida, dois homens que estavam em veículo Fiat Strada foram abordados e confessaram que faziam o serviço de batedor do produto ilegal.

Caso de contrabando foi registrado na Delegacia da Polícia Federal em Dourados.