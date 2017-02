PRESA EM FLAGRANTE Com sete meses de união, mulher

mata marido na frente da filha Homem tinha 56 anos e mulher que cometeu o crime, 29

Mais um caso de violência doméstica terminou de maneira trágica, em Mato Grosso do Sul, mas ao contrário do que é comum acontecer – de o marido matar a companheira, o desfecho foi inverso. Luciane Aparecida Alves, 29 anos, matou o marido Rogério Muniz dos Reis, 56, com golpe de faca.

O casal convivia em união estável há cerca de sete meses e o crime aconteceu na frente da filha de Luciane, menor de idade, por volta das 20h40min de ontem (5), na casa onde a família morava, localizada na Rua Humaita, no Jardim São Pedro, em Dourados.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a autora do assassinato foi presa. Para policiais ela declarou legítima defesa. A mulher contou que brigas entre ela e o companheiro eram comuns nesse pouco período de convivência. Ontem, em mais um episódio, os dois desentenderam-se depois de chegar da casa de familiares. Rogério teria pegado a companheira pelo pescoço para agredi-la, momento em que ela alcançou uma faca e atingiu golpe no peito do agressor.

Luciane disse que ainda tentou reanimar o marido, que não resistiu e morreu ainda na casa. O assassinato aconteceu na frente da filha da mulher, que era enteada de Rogério. Luciane foi levada à delegacia e indiciada pelo crime de homicídio. A criança foi recolhida por equipe do Conselho Tutelar.