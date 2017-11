Dourados Com bebê no colo, adolescente é vítima de tentativa de estupro Homem de 27 anos foi preso e negou crime

Um homem de 27 anos foi preso ao tentar estuprar adolescente de 14 anos ontem, Dourados. No momento do ataque, a garota segurava um bebê de dois meses de idade.



O caso ocorreu no bairro Ipê Roxo. Segundo Dourados News, o homem e uma mulher foram até a casa da adolescente procurando pela mãe dela, que estaria alugando imóvel. Como ela não estava em casa, ficaram de voltar depois.



Minutos depois o homem voltou e pediu para usar o banheiro. A jovem abriu a porta e foi surpreendia por ele, que tentou levantar a blusa da adolescente e beijá-la, dizendo “agora você vai ver o que é homem”.



O bebê que estava no colo da adolescente começou a chorar e, por causa do barulho, o homem fugiu, pedindo para que a garota não contasse nada a ninguém. Ela esperou a mãe chegar, relatou o fato, que foi comunicado à Polícia Militar.



Na delegacia, ele disse que só falaria em juízo. O rapaz acabou autuado em flagrante pela tentativa de estupro.