Dourados Clima tenso em presídio faz Choque

ser chamado para pente-fino Policiais farão buscas na penitenciária por irregularidades

Clima tenso na Penitenciária Estadual de Dourados (PED) fez com que o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) fosse acionado nesta manhã (4) para fazer operação pente-fino. Segundo a polícia, a suspeita é que possível rebelião pudesse acontecer no presídio.

Segundo o site Dourados News, a agitação teve início ontem quando um drone foi encontrado no local e a denúncia é que a rebelião aconteceria no presídio.O choque foi acionado para verificar a situação e localizar de quem seria o aparelho.

O motivo da rebelião seria o receio dos internos com relação à rebelião que aconteceu no último dia 2 no presídio de Manaus.

De acordo com o site, alguns internos teriam entrado em contato com familiares alertando sobre a possível rebelião, com a existência de grupos com armas caseiras tentando invadir outras celas.

A PENITENCIÁRIA

Ainda na tarde de ontem, servidores da Agência Estadual de Administração no Sistema Penitenciário (Agepen) alegavam clima de tranquilidade na penitenciária. Em Dourados mais de 2 mil presos dividem 800 vagas dentro da penitenciária.