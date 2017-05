OPERAÇÃO POTY PORAN Choque da PM e Exército ‘ocupam’ presídio para desarticular facção criminosa Vistorias serão feitas com detectores de metal, scanners e cães farejadores

Militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar, do Exército Brasileiro e agentes penitenciários estão fazendo vistorias, nesta quarta-feira, na Penitenciária Estadual de Dourados (PED). O objetivo é desarticular facção criminosa que atua no estabelecimento.

Segundo informações divulgadas pelo site Dourados Agora, as vistorias serão feitas com auxílio de cães farejadores, aparelhos tipo scanner, detectores de metal, drones e outros equipamentos tanto do Exército quanto da PM.

Os agentes têm ainda viaturas de comando e controle com acesso à internet e ligação rádio com os militares que executam as vistorias. Cada militar que realiza a vistoria no presídio gera imagens, em tempo real, para os terminais das viaturas.

Barreiras também foram montadas nas imediações do presídio e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está realizando abordagem de veículos.

A Operação Poty Poran foi deflagrada a pedido do Governo do Estado.