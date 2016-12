NA CALÇADA Casal sofre atentado e homem

morre com tiros na nuca e na testa Crime aconteceu nesta madrugada e mulher foi socorrida com vida

Equipe do Samu tentou socorrer homem aparentando 40 anos na calçada da Rua Belo Horizonte, no Jardim Independência, em Dourados, que sofreu dois disparos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O comunicado ao atendimento aconteceu por volta das 2h de hoje.

Os tiros foram dados na nuca e na testa, conforme identificou perito que esteve no local. Mulher que estava junto acabou socorrida para unidade de saúde.

A Polícia Civil não encontrou documento de identificação com as vítimas. Em boletim de ocorrência também não houve relato do estado de saúde da mulher.

Perto do homem havia substância análoga a maconha, que foi encaminhada para análise da perícia. Os policiais que atenderam a ocorrência também encontraram objetos geralmente usados para fumar crack e mochila com peças de roupa.

Questionado, vizinhos disseram que não ouviram barulho de carro e também não testemunharam o crime. Algumas pessoas que conversaram com os policiais empenhados comentaram que a única situação diferente que notaram foram barulhos de disparos. "Cinco ou seis", testemunhas disseram.

O perito que acompanhou equipe policial encontrou projéteis que agora serão analisados para tentar ajudar na investigação. O delegado Mateus Zampieri Nogueira, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, registrou a ocorrência como homicídio simples e tentativa de homicídio.