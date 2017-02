Dourados Carro incendiado com corpo no porta-malas era de advogado que está desaparecido Polícia continua na investigação para identificar corpo e as causas do crime

Ford Fusion com placas de São Paulo, que foi encontrado em chamas na manhã de hoje em Dourados, é do advogado criminalista Valmir Leite Júnior. O pai do proprietário do veículo informou que ele está desaparecido desde a manhã de ontem (15). O corpo que estava no porta-malas ainda não foi identificado e o caso continua sob investigação.

De acordo com as informações do site Dourados News, o pai do advogado informou que o filho teria ido para o Paraguai pois cursava a faculdade Medicina e que também estaria levando um interno do regime semiaberto, que estava foragido, para ser apresentado na delegacia de Ponta Porã.

Segundo o pai, o advogado está desaparecido desde ontem de manhã e até o momento não conseguiu contato com o filho. Polícia continua investigação para a identificação do corpo e as causas do crime.

O CASO

Veículo em chamas com um corpo dentro do porta-malas foi encontrado na manhã de hoje, em uma estrada vicinal que dá acesso ao bairro Estrela Vera, em Dourados. O corpo que estava no porta-malas ainda não foi identificado pela polícia.

De acordo com o site Dourados Agora, o veículo sem placas foi encontrado por moradores ainda em chamas. O Corpo de Bombeiros e a polícia foram chamados e se deslocaram até o local para conter o fogo.