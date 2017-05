MOTORISTA FUGIU Carro com 1 tonelada de maconha

capota e droga se espalha em rodovia Helicóptero da PRF faz varredura nas localidades para encontrar suspeito

Saveiro carregada com 1 tonelada de maconha capotou na BR-463, na manhã de hoje próximo ao aeroporto de Dourados e entorpecente que estava na carroceira do veículo se espalhou pela pista. Helicóptero varre a área em busca do suspeito, que fugiu.

Conforme o site Dourados News, o carro caiu em uma plantação de milho às margens da rodovia. Motorista abandonou o automóvel depois que acidente aconteceu e fugiu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e estaria nas localidades em busca do suspeito. De acordo com os agentes, veículo teria sido modificado para poder suportar o peso da droga.

Trânsito ficou lento no trecho até que os diversos tabletes fossem recolhidos da pista. Apoio aéreo vem sendo feito para encontrar o traficante.