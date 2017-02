TRÁFICO Cão farejador encontra drogas em armário de cozinha e jovem acaba preso Suspeito, de 24 anos, também estava com simulacro de arma

Jovem de 24 anos foi preso, na noite de ontem, depois de ser flagrado com drogas e simulacro de arma em residência do bairro Jardim Itália em Dourados. Os entorpecentes estavam no armário da cozinha e foram encontrados com auxílio de cão farejador.

Policiais Militares receberam denúncia sobre a existência de ponto de venda de drogas no cruzamento da Rua José Stropa com a Rua Professor Souza.

Eles foram até o local e o proprietário, Sérgio dos Santos Augusto, permitiu que os militares revistassem os cômodos com ajuda de cães farejadores.

Em lata escondida do armário da cozinha foram encontradas porções de maconha e cocaína. No local, também foi apreendido um simulacro de arma.