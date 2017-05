municipalização Campanha tenta impedir renovação

da Sanesul em Dourados AADO sustenta que estatal não repassou R$ 16 milhões para município

Moradores da cidade de Dourados, distante 235 quilômetros de Campo Grande, iniciaram campanha, por meio de petição pública, pedindo a não renovação do contrato dos serviços de água e esgoto com a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) por pelo menos 30 anos.

A empresa estatal é atual responsável pelo setor, entretanto, grupo pede a municipalização do serviço.

Conforme o texto publicado no site da Associação dos Amigos de Dourados (AADO), em 20 anos da atual concessão a empresa deixou de repassar para o município mais de R$ 16 milhões que deveria ser investidos no Fundo Municipal de Meio Ambiente para recuperação de parques e mananciais.

A empresa possui 365 funcionários lotados em Campo Grande com uma folha de pagamento que atinge R$ 1.700.000,00 ao mês.

“A Sanesul não paga nenhum imposto ou taxas em Dourados e todas as compras são realizadas com empresas fora da cidade. A arrecadação de Dourados, representa 17% do total da empresa no estado e ainda com o nosso dinheiro sustentamos outros municípios”.

O município é o segundo maior do estado com uma população de 215 mil habitantes. É a maior cidade atendida pelo Sanesul.