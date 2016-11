FLAGRANTE Caminhoneiro aceita transportar maconha por R$ 30 mil, mas acaba preso Homem levaria 550 quilos da droga de Ponta Porã para Caxias do Sul

Caminhoneiro, de 30 anos, foi preso transportando pouco mais de meia tonelada de maconha. O flagrante aconteceu por volta das 20h de ontem, no quilômetro 267, da BR-163, em Dourados, e o preso alegou que pelo transporte receberia R$ 30 mil.

Policiais federais atuavam em barreira de fiscalização quando pararam o traficante, que dirigia Scania, carregado com soja. Questionado sobre o trajeto da viagem, o caminhoneiro demonstrou nervosismo e contradições nas respostas.

Vistoria minuciosa foi feita no caminhão, inclusive com apoio de cães farejadores, e carregamento de 550 quilos de maconha foi encontrado em fundo falso, no compartimento onde era levada carga de soja.

Preso em flagrante, o homem alegou que receberia R$ 30 mil para levar o entorpecente de Ponta Porã até Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O caminhoneiro estava acompanhado da esposa que alegou não ter tido envolvimento no ato ilícito. Ela prestou depoimento e foi liberada. O marido permaneceu preso e foi indiciado por tráfico de drogas.