Durante festa Briga familiar por conta de chave

perdida termina com dois baleados Confusão ocorreu durante festa e casal foi atingido por disparos

Discussão familiar terminou com duas pessoas baleadas na noite de ontem, durante festa em uma propriedade rural no distrito de Indápolis, em Dourados.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Polícia Militar foi acionada por uma das vítimas, que disse que seu cunhado estava efetuando vários disparos de arma de fogo.

Segundo o Dourados News, várias pessoas estavam na residência e o suspeito, de 41 anos, teria se irritado quando seu filho perdeu uma chave. Inicou-se uma discussão e o homem entrou na casa, pegou um revólver de calibre .38 e efetuou vários disparos para o alto.

Cunhado do suspeito, de 35 anos, tentou contê-lo e foi atingido por um tiro nas costas e um na nuca. A esposa dele, de 39 anos, foi baleada nas costas.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem até o Hospital da Vida. Já a mulher foi levada até o hospital por testemunhas. Estado de saúde de ambos foi considerado grave.

A mulher do suspeito foi encontrada escondida em uma casa próxima ao local do crime. Ela não soube informar o paradeiro do marido, mas há suspeita que ele tenha fugido para Fátima do Sul.

Outras duas pessoas estavam na residência no momento da confusão, mas não tiveram ferimentos. Depois do crime, veículo do atirador foi destruído pelos familiares.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como tentativa de homicídio.