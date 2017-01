INTOLERÂNCIA Briga entre vizinhos por causa de

cerca termina com um deles morto Vítima e autor tinham discutido pela manhã e voltaram a brigar de noite

Briga entre dois vizinhos terminou com um deles assassinado, por volta das 21h de ontem, na Rua Vicente Lopes Azambuja, distrito de Itahum, em Dourados. José Marinho de Andrade, 64 anos, morreu em decorrência de uma pancada com pedaço de pau na cabeça. O motivo do crime teria sido a colocação de cerca para separar os imóveis.

Esposa da vítima contou para policiais, conforme Boletim de Ocorrência, que discussão inicial entre o marido e o vizinho havia acontecido pela manhã de ontem. Na ocasião, Vicente teria sido ameaçado que se mexesse na cerca do morador ao lado iria se ver com ele. Segundo a esposa, a vítima era contra a armação do objeto.

No período da noite, mais uma vez Vicente se envolveu em briga pelo mesmo motivo e o filho dele, de 12 anos, viu momento em que o vizinho estava com pedaço de pau em mãos. O autor teria corrido atrás da vítima, que foi assassinada com golpe na cabeça. Em seguida, o assassino fugiu com a família. O crime está sob investigação.