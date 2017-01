DOURADOS Bombeiros terão reforço de

duas viaturas entregues hoje Investimento no município soma quase R$ 1 milhão

Duas novas viaturas serão entregues, hoje, ao 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Dourados. Reforço da frota local já soma quase R$ 1 milhão. Solenidade no pátio da corporação, às 10h, conta com a presença da governadora em exercício, Rose Modesto (PSDB).

Fruto de emenda parlamentar, a compra das unidades de resgate e salvamento faz parte do pacote de investimentos em segurança “MS Mais Seguro”. Em agosto, o mesmo município havia recebido uma Auto Bomba Rápida (ABR), resgate (UR) e três motocicletas operacionais (MOB).

Somadas as entregas, foram investidos R$ 992,6 mil no reforço da frota que atende Dourados, Caarapó, Itaporã, Douradina, Laguna Carapã e outros 15 distritos da região.

MS MAIS SEGURO

Em sua terceira etapa, o programa MS Mais Seguro contabiliza entrega de 306 novas viaturas, 555 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal destinadas as forças de segurança, administração carcerária e bombeiros.

O pacote de R$ 96 milhões inclui ainda R$ 10 milhões para reforma de delegacias e prédios públicos por meio do projeto “Mãos que Constroem”, que utiliza a mão de obra prisional.