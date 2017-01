TENTATIVA DE ASSASSINATO Bebedeira entre amigos termina

com um deles esfaqueado Briga aconteceu na noite dessa quinta-feira, em Dourados

Amigos que consumiam bebida alcoólica juntos acabaram se desentendendo e um deles foi esfaqueado, na noite de ontem, em residência localizada na Rua Lauro Moraes de Mattos, no Jardim Novo Horizonte, em Dourados.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, policiais foram ao local depois de receberam denúncia sobre a tentativa de homicídio. O autor do crime, de 40 anos, estava com facão em mãos e para ser preso foi necessário uso de força e algemas, tendo em vista que estava descontrolado, segundo policiais.

Dono da casa relatou que bebia com os dois amigos quando discussão começou. O autor das facadas saiu do imóvel por alguns instantes, mas logo retornou e atacou a vítima com os golpes de faca. O motivo do desentendimento não foi descrito no registro da polícia.

A vítima, 39 anos, sofreu corte no braço direito e outro de aproximadamente 12 centímetros na cabeça. Ela foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para hospital. Já o autor da tentativa de homicídio foi preso em flagrante e levado à delegacia.