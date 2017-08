Câmeras registraram ação Assaltante é preso depois de roubar joalheria em shopping Homem rendeu funcionária e esfaqueou homem na fuga, em Dourados

Homem foi preso depois de roubar uma joalheria no Shopping Avenida Center, no início da tarde de hoje, em Dourados. Ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens é possível ver que o suspeito entra na joalheria com uma bolsa e anuncia o assalto.

Segundo o site Dourados Agora, homem estava armado com uma faca, rendeu a funcionária e a levou até o caixa, onde obrigou a lhe entregar dinheiro e pegou algumas peças do mostruário.

Em seguida, mulher consegue correr para fora, momento em que o suspeito tenta fugir, mas é abordado por outro rapaz, que seria funcionário da loja vizinha.

Funcionário tenta segurar o suspeito e ambos entram em luta corporal. Suspeitou golpeia o homem com uma facada no braço e consegue fugir do local.

Polícia Militar foi acionada e prendeu o assaltante pouco depois, ainda nas proximidades do shopping. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil.

Trabalhador esfaqueado foi socorrido e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).