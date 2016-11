DOURADOS Imagens flagram assaltante que rende funcionário e rouba conveniência O fato foi registrado pelas câmeras de segurança

Na noite de ontem (28), por volta das 22h30, um homem armado invadiu e assaltou a conveniência de um posto de gasolina, na Avenida Marcelino Pires, Bairro Cabeceira Alegre no município de Dourados. Segundo o site Dourados News, o bandido levou cerca de R$ 1,2 mil em dinheiro.

Imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina, mostram o momento em que o homem armado e com um capacete que escondia o rosto, rende um cliente do lado de fora e em seguida o funcionário da conveniência.

Ninguém foi ferido e o fato será investigado pela polícia.