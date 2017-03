APÓS DISCUSSÃO Após ser expulso de chácara,

adolescente mata morador a tiro Menor infrator não foi encontrado, mas arma foi apreendida

Adolescente, cuja idade ainda não foi divulgada, é suspeito de matar Leandro Carrai Bueno a tiro. O crime aconteceu na noite de ontem (1), na Rua Tito Mello, no Jardim Guaicurus, em Dourados, dias depois que grupo de jovens, usuários de drogas, foi expulso da chácara onde a família da vítima mora.

De acordo com informações do site Dourados News, policiais apuraram que há algumas semanas o autor do crime e amigos foram expulsos da propriedade rural que pertence ao pai de Leandro porque faziam uso de entorpecentes no local.

Na noite de ontem, o garoto encontrou Leandro e foi cobrar satisfação. Ocasião em que houve discussão entre eles e o adolescente foi embora, mas retornou instantes depois e surpreendeu a vítima com quatro tiros. Um dos disparos atingiu Leandro na barriga e ele chegou a ser levado para hospital, contudo não resistiu ao ferimento.

Policiais militares foram até a casa do menor infrator, mas ele não foi encontrado. A arma usada no assassinato – revólver calibre 38, foi apreendida no imóvel.