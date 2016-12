À MERCÊ DOS BANDIDOS Amigos são assaltados quando conversavam na frente de casa Dois criminosos fugiram levando joias, telefones celulares e carteiras

Três jovens, entre 20 e 21 anos, foram surpreendidos por assaltantes quando conversavam na frente da casa de um deles, no fim da noite de ontem, na Rua Sargento Moisés Soares da Silva, no Parque Alvorada, em Dourados.

O morador do imóvel, de 20 anos, declarou para policiais que dois criminosos chegaram – cada um com uma arma, anunciando o roubo. As vítimas foram obrigadas a se deitar no chão e a entregar objetos de valores como celulares, correntes e pulseiras de ouro. Carteiras com documentos também foram levadas.

Em seguida, a dupla mandou os amigos entrar na casa e novamente foram ordenados a se deitar no chão. Com arma apontada para a cabeça do morador da residência, os ladrões exigiam mais joias.

Quarto foi revirado, mas nada a mais foi levado. Na saída dos assaltantes, as vítimas escutaram barulho de moto. Nenhum suspeito foi identificado.