CRIME BÁRBARO Advogado foi morto depois de dar tapa

em cliente durante discussão por valores Valmir Leite Junior foi esfaqueado e teve corpo carbonizado

Presidiário e cliente que matou advogado criminalista Valmir Leite Junior, na última quarta-feira (15), em Dourados, confessou ter assassinado a vítima depois levar tapa no rosto. Juliander de Oliveira Alcântara, de 24 anos, esfaqueou, colocou o corpo dentro do carro, ateou fogo e depois fugiu.

Juliander foi preso na sexta-feira e disse aos policiais que discutiu com o advogado por problemas no pagamento da defesa. Ele disse ter sido atingido por tapa no rosto e chamado de "moleque" pelo criminalista.

A polícia acredita que o crime não tenha sido premeditado e o suspeito já adiantou ter agido sozinho. As informações são do site Dourados News.

ENTENDA

O advogado estava levando o rapaz até Ponta Porã para ele se apresentar à Justiça. Juliander cumpre pena no regime semiaberto e estava foragido. No retorno para Dourados, eles pararam para beber e discutiram sobre o valor da defesa.

Juliander pediu ao criminalista para levá-lo até a casa da mãe, antes de ser deixado em chácara. Ele pegou uma faca e retornou para o carro. Pouco tempo depois solicitou que a vítima estacionasse para que ele pudesse urinar. Os dois desceram e o criminoso atingiu o advogado com vários golpes de faca.

O criminoso pegou o carro, colocou o corpo do advogado no porta-malas e foi até em casa para trocar de roupa.

Na madrugada de quinta-feira (16), ele passou em posto de combustíveis, comprou gasolina e depois seguiu até a estrada vicinal que liga o Jardim Guaicurus e o Estrela Verá, onde incendiou o carro com o corpo do advogado dentro.